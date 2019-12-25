Цены на овощи и мясо продолжают расти в Петербурге

За неделю индекс потребительских цен в городе вырос на 0,13%.

Рост цен на сезонные овощи и мясо в Северной столице не спешит сдавать обороты. Как сообщила "Фонтанка", за неделю индекс потребительских цен в городе вырос на 0,13%.

Наиболее плачевная ситуация наблюдается в случае с овощами: в частности, морковь подорожала до 80-ти рублей, капуста выросла в цене с 26 рублей до 60 рублей за кг, а на лук – с 33 рублей до 86 рублей. Значительно потеряли в цене огурцы и томаты, но их стоимость по-прежнему превышает годовую инфляцию на 2,51%.

Снижение цен затронуло гречневую крупу. Теперь она стоит 108 рублей за кг, что является трёхмесячным минимумом. Растительное масло в срднем убавил в стоимости от 151 до 137 рублей. Подорожавшие в прошлом году говядина и свинина держатся на прежнем уровне, а куриные окорочка прибавили 18%.

Ранее мы сообщили о том, что рестораторы в Петербурге жалуются на подорожание ряда продуктов.

Фото: Piter.TV