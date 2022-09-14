Рестораторы в Петербурге жалуются на подорожание ряда продуктов

Ситуацию связывают с колебанием курса валют и ограничением на ввоз продукции.

Петербургские рестораторы сетуют на подорожание продуктов для сегмента HoReCa. За июнь цены на некоторые наименования выросли на 10-15%. Об этом сообщает издание "Ведомости. Санкт-Петербург" .

В частности, ценники взлетели на морепродукты и рыбу: поскольку по итогам первого полугодия у многих организаций накопились издержки производства, они были вынуждены повысить стоимость товара, уточняют эксперты.

Кроме того, произошедшее подорожание говядины на 10% может быть связано с колебанием курса валют и ограничением на ввоз продукции из стран Южной Америки (Боливия, Парагвай) и из Белоруссии.

Ранее мы сообщили о том, что объём студий в объёмах продаваемого жилья сократился в Петербурге.

Фото: Piter.TV