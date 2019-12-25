Объём студий в объёмах продаваемого жилья сократился в Петербурге

На данный момент показатель уменьшился с 49% до 30%: одновременно с этим доля представленных на городском рынке "однушек" выросла с 32% до 40%.

В период с января по май 2023 года в Северной столице было заключено 11 884 договоров долевого участия (ДДУ) на покупку малогабаритного жилья в новостройках. По данным издания "Ведомости. Санкт-Петербург", спрос на квартиры-студии в объёмах продаваемого жилья за это время упал.

На данный момент показатель уменьшился с 49% до 30%: одновременно с этим доля представленных на городском рынке "однушек" выросла с 32% до 40%.

По мнению аналитиков, такие итоги первого квартала связаны с изменением потребительского поведения. Покупатели студий чаще всего рассматривают их как своё первое жильё с перспективой расширения жилищных условий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге строительство жилья премиум-класса сократилось вдвое.

Фото: Piter.TV