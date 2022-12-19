В Петербурге строительство жилья премиум-класса сократилось вдвое

Причина тенденции заключается в практически полном отсутствии пятен под застройку.

В пятницу, 23 июня, стало известно о том, что элитное жилье строят реже в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали аналитики группы компаний City Solutions.

В 2023 году рынок жилья премиум-класса пополнился тремя ЖК, что вдвое меньше, чем в 2022-м: тогда возвели и сдали шесть элитных объектов.

Причина тенденции заключается в практически полном отсутствии пятен под застройку. По словам генерального директора агентства недвижимости Beyond (ex. Engel&Volkers) Александра Беляева, на Крестовском и Каменном островах, где расположилось 90% дорогого жилья, свободных под строительство участков нет.

Отметим, что средняя стоимость одного "квадрата" в элитных ЖК начинается от 620 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: третий корпус ЖК "Парнас" сдали в Петербурге.

Фото: Pxhere