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В Петербурге строительство жилья премиум-класса сократилось вдвое
Сегодня, 18:39
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В Петербурге строительство жилья премиум-класса сократилось вдвое

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Причина тенденции заключается в практически полном отсутствии пятен под застройку.

В пятницу, 23 июня, стало известно о том, что элитное жилье строят реже в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали аналитики группы компаний City Solutions.

В 2023 году рынок жилья премиум-класса пополнился тремя ЖК, что вдвое меньше, чем в 2022-м: тогда возвели и сдали шесть элитных объектов.

Причина тенденции заключается в практически полном отсутствии пятен под застройку. По словам генерального директора агентства недвижимости Beyond (ex. Engel&Volkers) Александра Беляева, на Крестовском и Каменном островах, где расположилось 90% дорогого жилья, свободных под строительство участков нет. 

Отметим, что средняя стоимость одного "квадрата" в элитных ЖК начинается от 620 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: третий корпус ЖК "Парнас" сдали в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: жк премиум-класса, элитное жилье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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