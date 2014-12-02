Третий корпус ЖК "Парнас" сдали в Петербурге

По поручению губернатор Петербурга Александра Беглова, необходимо восстановить права всех обманутых дольщиков города до конца 2023 года.

В Северной столице достроили третий корпус ЖК "Парнас". Разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

История объекта берёт начало в 2014 году, когда девелопер намеревался возвести ЖК комфорт-класса "Моя стихия", в Парголово: проект подразумевал строительство трёх 26-этажных жилых корпусов на более чем 1,5 тыс. квартир. В итоге из-за начавшегося кризиса строительство разбили по корпусам, каждый из которых был сформирован в отдельную очередь. Введение первого корпуса состоялось в 2021 году, а второго – в 2022-ом.

Сейчас в Единый реестр проблемных объектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ входят 3 проекта в Северной столице. Это третий и четвертый корпуса ЖК "Ломоносовъ" компании "Петрострой" и многоэтажная автостоянка ОАО "Парнас-Паркинг" на Придорожной аллее, участок 1. По поручению губернатор Петербурга Александра Беглова, необходимо восстановить права всех обманутых дольщиков города до конца 2023 года. В комстрое изданию сообщили, что третий корпус ЖК "Ломоносов" проходит итоговую проверку, он будет введён в течение месяца.

Ранее мы сообщили о том, что выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов в Петербурге.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"