В Петербурге более чем на 60% вырос спрос на рабочий персонал

Спрос на рабочих специалистов в Северной столице продолжает стремительно расти, и уже полгода подряд отмечается увеличение этой тенденции.

Согласно данным hh.ru, с начала 2023 года спрос на рабочую силу вырос более чем на 60%.

Важно отметить, что данная динамика наблюдается во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Особенно поразительные результаты были достигнуты в Калининградской области, где увеличение спроса на рабочую силу составило целых 104%.

Кроме того, повысилась заработная плата. Средняя предлагаемая зарплата для рабочих специалистов выросла с 58 834 рублей до 70 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге построят три завода на территории ОЭЗ.

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