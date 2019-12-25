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В Петербурге более чем на 60% вырос спрос на рабочий персонал
Сегодня, 12:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге более чем на 60% вырос спрос на рабочий персонал

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Спрос на рабочих специалистов в Северной столице продолжает стремительно расти, и уже полгода подряд отмечается увеличение этой тенденции.

Согласно данным hh.ru, с начала 2023 года спрос на рабочую силу вырос более чем на 60%. 

Важно отметить, что данная динамика наблюдается во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Особенно поразительные результаты были достигнуты в Калининградской области, где увеличение спроса на рабочую силу составило целых 104%.

Кроме того, повысилась заработная плата. Средняя предлагаемая зарплата для рабочих специалистов выросла с 58 834 рублей до 70 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге построят три завода на территории ОЭЗ.

Фото: pxhere

Теги: работа, рабочие, спрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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