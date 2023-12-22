Спрос на рабочих в Петербурге увеличился на 50%

Однако потенциальные соискатели не проявляют особой спешки при поиске работы.

Работодатели в Петербурге столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. Спрос на специалистов в данной области вырос на 50%. Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и определили наиболее востребованные вакансии в этой отрасли.

За последний месяц местные компании разместили почти 16 тыс. вакансий для рабочих. Самыми востребованными специалистами оказались водители, вакансий для них было опубликовано почти 4 тыс. Также спросом на рынке труда пользуются кладовщики (11%), упаковщики (10%), слесари, сантехники и инженеры-механики (по 8%), а также разнорабочие (7%).

Однако потенциальные соискатели не проявляют особой спешки при поиске работы. На данный момент на рынке труда Петербурга находится около 52 тыс. соискателей-рабочих, но на одну вакансию приходится всего лишь три человека на одно место.

Интерес работодателей также увеличился к электромонтажникам, операторам производственной линии, автослесарям, токарям, грузчикам и монтажникам. Наиболее востребованы сварщики, машинисты, механики, а также маляры и штукатуры.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии с окладом от 250 тыс. рублей перечислили петербуржцам.

Фото: Pxhere