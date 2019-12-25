Спрос на преподавателей в Петербурге не повлиял на рост зарплаты

Наиболее часто педагогов ищут частные школы, детские сады и лицеи.

За первые 6 месяцев 2023 года в Северной столице в полтора раза вырос спрос на преподавателей. При этом рост зарплаты на рынке не наблюдается. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Наиболее часто педагогов ищут частные школы, детские сады и лицеи. Подобные учреждения предлагают 89% вакансий от общего числа.

Аналитики считают, что, с учётом не самой высокой оплаты труда в сфере, петербургским преподавателям гораздо проще найти работу на образовательных платформах с онлайн-курсами. Кроме того, учителям советуют присмотреться к различным проектам, отвечающим за подготовку к различным эксзаменам.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата курьеров в Петербурге выросла на 6% за год.

Фото: unsplash (Taylor Flowe)