В Петербурге спрос на подработку в сфере пищевой промышленности вырос на 96%

Петербург переживает значительный всплеск интереса к подработке в сфере общественного питания и пищевой промышленности. Согласно исследованию портала "Авито Подработка", в сентябре-октябре 2025 года количество желающих устроиться на дополнительную работу в этой отрасли увеличилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя ежемесячная оплата труда при частичной занятости составила 83 486 рублей.

Особенно заметен рост предложений в секторе общепита (+92%), где средний доход на дополнительной работе составляет 70 859 рублей в месяц. Ещё одно перспективное направление — техническое обслуживание и ремонт оборудования, предложение вакансий выросло на 87%, а средний заработок составил 49 917 рублей.

Специалисты напоминают, что фактический размер заработка может варьироваться и зависеть от множества факторов: количества смен, специфики заданий, профессионального опыта работника и региональных особенностей рынка труда.

Фото: Piter.TV