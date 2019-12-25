В Петербурге на 88% вырос спрос на персонал гостинично-ресторанного бизнеса

Данные приводятся в сравнении августа с июлем.

В минувшем августе в Петербурге существенно вырос спрос на работников гостинично-ресторанного бизнеса, в сравнении с июлем таких вакансий запрашивалось на 88% больше. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску работы hh.ru Северо-Запад.

Также вырос интерес работодателей к рабочему и домашнему персоналу, начинающим специалистам и студентам и представителям сфер массмедиа и искусства. Здесь спрос поднялся на 56%, 26% и 25% соответственно. Сами петербуржцы не так уж охотно обновляли резюме по сравнению с июлем: "прирост" новых анкет сотрудников составил лишь 2%.

В сравнении с прошлым годом рынок вакансий пока не восстановился полностью, кроме того, за год число предложений о работе сократилось на 5%. По-прежнему высоки шансы найти новую работу у специалистов из сфер IT, интернета и телекоммуникаций, продаж, производства, строительства и недвижимости, а также рабочего персонала. Востребованы в Петербурге также работники логистики и транспорта, персонал кафе и гостиниц, администраторы.

Средняя зарплата для разных специалистов Петербурга в августе составила 46 530 рублей, что на три с небольшим тысячи больше результата прошлого года.

Ранее мы рассказали, что самым популярным хобби петербуржцев оказались путешествия.

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