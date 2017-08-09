В июне средняя предлагаемая зарплата для специалистов в этой сфере в Петербурге составила 50 тысяч рублей.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Петербурге спрос на парикмахеров и фитнес-тренеров вырос в три раза. Об этом сообщает в пресс-служба компании hh.ru.

Специалисты отмечают, что в июне количество вакансий в сфере красоты и спорта выросла в 2,5 раза. В частности работодатели ищут администраторов салонов красоты, парикмахеров, мастеров по маникюру, тренеров по фитнесу и спортивных врачей.

Средняя предлагаемая зарплата составляет 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что владельцы ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на действия Смольного.

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