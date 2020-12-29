Специалисты сервиса "Работа.ру" перечислили самые необычные вакансии, которые размещали работодатели Петербурга в апреле. Об этом пишет ТАСС.
Одним из самых интересных предложений о работе стала вакансия парфюмера. Этому человеку предстоит запустить в производство аромат ключевого продукта компании "Сбер". Также в городе ищут человека для кофе-леди, в обязанности которого будет входить приготовление чая, кофе и молочных коктейлей, а также работа с кассой и выкладка продуктов в бар.
На один из хлебозаводов Петербурга требуется тестовод. Он должен знать цели и задачи отделения тестоприготовления, работать с панелями управления тестомесильной машины, снимать показания счетчиков и анализировать расход муки. Также есть вакансия упаковщика бургеров, которому нужно уметь не только упаковывать еду, но разгружать/погружать продукцию.
Кроме того, в городе ищут склейщика-сборщика надувных лодок. Соискатель должен иметь опыт работы на производстве надувных лодок и опыт работы с ПВХ материалами. В обязанности входит раскрой, склейка элементов из ПВХ и последующая сборка надувных лодок.
Ранее россиянам назвали самые невостребованные вакансии.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998
Заранее большое человеческое спaсибо.