Названы самые необычные вакансии в апреле в Петербурге

В их числе парфюмер, упаковщик бургеров и тестовод.

Специалисты сервиса "Работа.ру" перечислили самые необычные вакансии, которые размещали работодатели Петербурга в апреле. Об этом пишет ТАСС.

Одним из самых интересных предложений о работе стала вакансия парфюмера. Этому человеку предстоит запустить в производство аромат ключевого продукта компании "Сбер". Также в городе ищут человека для кофе-леди, в обязанности которого будет входить приготовление чая, кофе и молочных коктейлей, а также работа с кассой и выкладка продуктов в бар.

На один из хлебозаводов Петербурга требуется тестовод. Он должен знать цели и задачи отделения тестоприготовления, работать с панелями управления тестомесильной машины, снимать показания счетчиков и анализировать расход муки. Также есть вакансия упаковщика бургеров, которому нужно уметь не только упаковывать еду, но разгружать/погружать продукцию.

Кроме того, в городе ищут склейщика-сборщика надувных лодок. Соискатель должен иметь опыт работы на производстве надувных лодок и опыт работы с ПВХ материалами. В обязанности входит раскрой, склейка элементов из ПВХ и последующая сборка надувных лодок.

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