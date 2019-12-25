Предполагается, что и в дальнейшем потребность компаний в площадях уменьшится, поскольку работу повсеместно будут оптимизировать.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге из-за самоизоляции спрос на офисы упал на 40%. Об этом сообщают в консалтинговой компании Knight Frank.

Предполагается, что и в дальнейшем потребность компаний в площадях уменьшится, поскольку работу повсеместно будут оптимизировать.

Возможно, по большинству компаний останутся центры принятия решений в размере 30% от занимаемых сейчас площадей, а 70% уйдут на удалённый формат сказано в сообщении.

Эксперт отмечают, что в сложившейся ситуации выгоднее всего чувствовать себя будут коворкинги. Дело в том, что они могут предложить бизнесу квадратные метры за небольшие деньги.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты предложили Смольному переоборудовать "Экспофорум" в госпиталь.

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