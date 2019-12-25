Такое решение даст городу готовую больницу на две-три тысячи мест.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты предложили Смольному переоборудовать "Экспофорум" в госпиталь. С соответствующей инициативой выступил депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник.

Там хорошая логистика, подъездные пути, вентиляция. Надо только выгородить всё, поставить и кровать с ИВЛ, и операционные мобильные завести. Ещё один немаловажный плюс — при "Экспофоруме" расположен отель, который сейчас стоит пустой сказано в сообщении.

Соответствующую инициативу поддержал также Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Алексей Ковалёв, Александр Егоров, Михаил Амосов и Александр Рассудов, Ирина Иванова, Ольга Ходунова.

Таким образом депутаты планируют реализовать в Петербурге около трех тысяч мест для больных COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.

Фото:экспофорум/вк