В четверг, 2 июля, стало известно о том, что после снятия ограничений спрос на официантов в Петербурге вырос вдвое. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".
После снятия ограничений во время пандемии коронавируса, в Северной столице число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня. Отмечается, что 68% соответствующих резюме приходится на женщин. Известно, что средний возраст соискателей 23 года.
Напомним, что на сегодняшний день, в Петербурге открыты лишь летние террасы. Кафе закрыты из-за пандемии COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга назвали условия открытия закрытых заведений.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все