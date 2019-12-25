Средний возраст соискателей составляет 23 года.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что после снятия ограничений спрос на официантов в Петербурге вырос вдвое. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

После снятия ограничений во время пандемии коронавируса, в Северной столице число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня. Отмечается, что 68% соответствующих резюме приходится на женщин. Известно, что средний возраст соискателей 23 года.

Напомним, что на сегодняшний день, в Петербурге открыты лишь летние террасы. Кафе закрыты из-за пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга назвали условия открытия закрытых заведений.

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