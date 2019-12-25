Спрос на несовершеннолетних работников возрос в Петербурге

Чаще всего работодатели ищут работников подросткового возраста в сферах транспорта, доставки товаров, обслуживания и ритейла.

В первые шесть месяцев 2024 года спрос на работников-подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) в Петербурге вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РБК Петербург сообщили представители компании HeadHunter.

За указанный период из всего объема вакансий в Северной столице 2,5 тыс. были размещены для подростков. В июне количество вакансий для начинающих специалистов в Петербурге увеличилось на 30% по сравнению с маем. Чаще всего работодатели ищут работников подросткового возраста в сферах транспорта, доставки товаров, обслуживания и ритейла.

Сами подростки более активно выходят на рынок труда, чем годом ранее: в более чем 10 тыс. резюме от соискателей в возрасте от 14 до 18 лет было указано, что они активно ищут работу.

Всего в России за прошлый год работодатели разместили более 40 тыс. вакансий для подростков, что на 198% больше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024 года российские компании опубликовали почти 20 тыс. аналогичных вакансий, что на 60% больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы рассказали, на какие вакансии не стали бы откликаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)