В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербуржцы массово скупают травматическое оружие и боеприпасы. Об этом сообщает gazeta.spb.ru.
В сети магазинов "Мир охоты" отметили, что петербуржцы настолько стремительно скупили травматическое оружие, что его даже не осталось на полках. Также горожане раскупают и газовые баллончики.
Эксперты утверждают, что в соцсетях горожане обсуждают покупку "впрок" оружия и боеприпасов на фоне пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты.
Фото:pixabay
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