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Петербуржцы массово скупают травматическое оружие и боеприпасы
Сегодня, 18:46
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы массово скупают травматическое оружие и боеприпасы

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Кроме этого, петербуржцы раскупают и газовые баллончики.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербуржцы массово скупают травматическое оружие и боеприпасы. Об этом сообщает gazeta.spb.ru.

В сети магазинов "Мир охоты" отметили, что петербуржцы настолько стремительно скупили травматическое оружие, что его даже не осталось на полках. Также горожане  раскупают и газовые баллончики.  

Эксперты утверждают, что в соцсетях горожане обсуждают покупку "впрок" оружия и боеприпасов на фоне пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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