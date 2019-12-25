Кроме этого, петербуржцы раскупают и газовые баллончики.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербуржцы массово скупают травматическое оружие и боеприпасы. Об этом сообщает gazeta.spb.ru.

В сети магазинов "Мир охоты" отметили, что петербуржцы настолько стремительно скупили травматическое оружие, что его даже не осталось на полках. Также горожане раскупают и газовые баллончики.

Эксперты утверждают, что в соцсетях горожане обсуждают покупку "впрок" оружия и боеприпасов на фоне пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты.

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