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Петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты
Сегодня, 17:11
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Alena_Zinovieva

Петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты

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В частности, специалисты не позволят подорожать гречневой крупе.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу начинает ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты. Как стало известно Piter.TV, 23 марта ведомство открыло горячую линию, позвонив на которую, горожане могут сообщить о подорожании товара в гипермаркетах.

В список социально значимых продуктов попали 24 товара, в их числе гречневая крупа, капуста, яйца, сахар, говядина, свинина, баранина. Антимонопольщики будут ежедневно ходить по магазинам и фиксировать максимальную и минимальную цены на продукты. Если будет зафиксирован резкий скачок цен, то специалисты примут меры антимонопольного реагирования.

Ранее в России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: уфас, цены, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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