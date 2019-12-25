Спрос на малогабаритные квартиры растёт в Петербурге

В период с января по сентябрь 2023 года было продано 31,85 тыс. квартир и апартаментов. Площадь 9,4 тыс. из них не превышает 30 кв. м.

Доля малогабаритных квартир в Северной столице выросла до 31%. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург", ссылаясь на информацию компании GloraX.

В период с января по сентябрь 2023 года было продано 31,85 тыс. квартир и апартаментов. Площадь 9,4 тыс. из них не превышает 30 кв. м. Спрос на студии вырос с 28% до 33%, а средний чек на рынке недвижимости приблизился к 5,44 млн рублей.

По мнению экспертов, малогабаритные квартиры начали пользоваться спросом на фоне роста цен на жильё. Ранее мы писали, что стоимость квартир в новостройках Петербурга в 2024 году может увеличиться на 5%.

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