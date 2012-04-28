Спрос на красную икру в Петербурге снизился

Магазинная икра теряет покупателей.

В Санкт-Петербурге отмечается падение спроса на красную икру в розничных магазинах. Покупатели все чаще отдают предпочтение оптовым закупкам или более доступной имитации продукта. Об этом сообщили представители торговых сетей и отраслевых объединений ДП.

Глава торгового дома "РеалЪ" Александр Мышинский сообщил, что покупатели стали чаще заказывать икру централизованно через поставщиков или приобретать ее в специализированных магазинах. По его словам, в супермаркетах представлен ограниченный ценовой диапазон: либо бюджетная икра из замороженного сырья по цене около 500 рублей за банку, либо более дорогие позиции стоимостью до 10–12 тысяч рублей за килограмм. Он отметил, что оптовые закупки на компанию позволяют получить более выгодную цену при стабильном качестве.

Одной из причин снижения цен стал рост производства деликатеса в России. По данным отрасли, выпуск красной икры увеличился на 23 процента. В Рыбном союзе заявили, что рост объемов производства лососевой икры сопровождается двузначными темпами снижения оптовых цен и устойчивой понижательной динамикой в рознице, прежде всего по икре горбуши и кеты.

Глава Рыбного союза Александр Панин сообщил, что запасов икры на складах достаточно и дефицита не ожидается. Он отметил, что отток продукции происходит медленнее, чем рассчитывали продавцы, и добавил, что к Масленице икры будет достаточно с избытком.

Фото: Pxhere