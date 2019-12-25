Спрос на петербургские коворкинги упал до 65%

Одновременно с этим количество гибких офисов в городе только растёт.

В уходящем году заполняемость коворкингов в Северной столице упала на 15%. Так, в конце декабря 2021-ого показатель составлял 80%, а в 2022 он упал до 65%. Данные привели аналитики IPG.Estate, сообщил РБК-Петербург.

Примечательно, что количество гибких офисов в городе лишь увеличивается. За год прирост составил 24,5 тыс. кв.м. Фиксированное место в среднем подорожало на 3,1%, а цена за место в общем кабинете наоборот снизилась на 1,9%.

Такую ситуацию эксперты связывают с высокими показателями рынка в постпандемийный период. Тогда многие компании стали отказываться от классических офисов и стали переводить своих работников с режим удалёнки в гибкие пространства. Однако позже, в 2022 году, многие договоры были расторгнуты.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на прокат костюмов кролика в Петербурге вырос в 2,5 раза.

Фото: Pxhere