Спрос на прокат костюмов кролика в Петербурге вырос в 2,5 раза

Объявлений от владельцев праздничных нарядов также стало больше на 77 %.

В Петербурге спрос на прокат тематических праздничных костюмов зайцев и кроликов резко взлетел в декабре. Наряды стали арендовать через интернет почти в 2,5 раза чаще. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель развития категории "Праздники и мероприятия" на "Авито Услугах" Александр Семочкин.

Объявлений от владельцев праздничных нарядов также стало больше на 77 %. Средняя цена на аренду образа составила 1,5 тысячи рублей в сутки. К Новому году сумма может вырасти.

Также, в чём встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета любит Кролик – Piter.tv узнал у стилистов Анны Орловой и Марины Медведь.

Фото: pxhere.com