Спрос на комнаты в Петербурге растёт 4 месяца подряд

А за девять месяцев текущего года интерес покупателей вырос в два раза.

В пятницу, 12 ноября, эксперты агентства недвижимости "Доли.ру" рассказали Piter.tv, что интерес к комнатам в Петербурге растет почти полгода, а за 9 месяцев уже вырос в два раза.

Спрос на покупку комнат в октябре текущего года вырос на 13% относительно результата за сентябрь нынешнего года. Интерес к таким объектам в октябре 2021 года оказался более чем в 2 раза выше (+108,71%), чем в прошлом году и на 231,2% выше, чем октябре 2019 года.

В среднем каждый месяц поступают на 96% запросов на покупку комнат больше, чем в 2020 году. А за три года средняя общая стоимость комнат выросла на 68%. Теперь объекты в среднем стоят 2,62 млн рублей.

Ранее мы писали, что на первичном загородном рынке Петербурга сохраняется ажиотажный спрос.

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