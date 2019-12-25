На первичном загородном рынке Петербурга сохраняется ажиотажный спрос

За 9 месяцев текущего года продано 9,11 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов.

Во вторник, 9 октября, консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) поделился c Piter.tv данными за последние 9 месяцев, согласно которым на первичном загородном рынке города сохраняется ажиотажный спрос. За это время удалось продать 9,11 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов, что на 25% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В течение последних полутора лет, начиная со второго квартала 2020 года, уровень сделок на загородном рынке составляет ежеквартально не менее 3 тысяч лотов – рекордные цифры за всю историю наблюдений. сообщила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group), уточнив, что показатели могут поставить абсолютный максимум для рынка к концу года.

Ажиотаж вызван пандемией и ограничением выезда за рубеж. Также эксперты связывают спрос с переориентацией некоторых отраслей на удаленный режим работы, рост цен на жилье на первичном и вторичном рынках города. А спрос подталкивает предложение. С начала года вывели 9,4 тыс. лотов и почти столько же реализовали. При этом по всем типам объектов средний бюджет сделки растет, т.к. с рынка в первую очередь вымывается самое бюджетное предложение, а новые проекты выходят по довольно высоким ценам в силу заметного роста стоимости стройматериалов и высокого спроса. Поскольку и спрос, и предложение ориентируются на лоты вблизи города, до 20 км от КАД, можно говорить о нацеленности покупателей на круглогодичное проживание в загородном доме.

Уточняется, что на все типы объектов выросла цена в среднем на 10%.

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