Спрос на комнаты Петербурга продолжает расти

Сентябрьский рост спроса обновил собственный рекорд.

В среду, 13 октября, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" сообщили Piter.tv, что спрос на комнаты в Петербурге продолжает расти. Так, в сентябре спрос вырос на 3,9% относительно августа.

Кроме того, количество запросов на покупку комнат в сентябре текущего года оказалось в 2 раза выше, чем в сентябре прошлого года, и на 221% выше, чем в сентябре 2019 года.

В третьем квартале текущего года, с июля по сентябрь, спрос на комнаты вырос на 23,8% относительно второго квартала текущего года и на 102,91% относительно третьего квартала 2020 года.

Еще один значительный рост отмечен за 9 месцев: в этом году спрос на такой тип недвижимости оказался на 107,2% выше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что в Петербурге практически остановился рост цен на недвижимость.

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