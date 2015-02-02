В Петербурге практически остановился рост цен на недвижимость

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 12,07%, на первичном же рынке – снизилась на 1,75%.

Рост цен на недвижимость в Петербурге практически остановился. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости "ДАРКО". Они сравнили динамику цен на недвижимость в 2020-м и в 2021-м годах.

С начала этого года, с января по сентябрь, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 12,07% (с 154 тысяч рублей до 172 тысяч рублей). Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке за этот же период снизилась на 1,75% (с 175 тысяч рублей до 172 тысяч рублей).

Генеральный директор агентства недвижимости "ДАРКО" Юрий Загоровский назвал три причина роста цен на недвижимость. Во-первых, недвижимость остается выгодным вложением для горожан. Во-вторых, ипотека по-прежнему пользуется популярностью среди петербуржцев. В-третьих, спрос на жилье в Петербурге остается высоким из-за миграционных потоков из других регионов. По мнению специалиста, "в 2022 году резкого роста цен на новостройки не стоит".

Ранее стало известно, что в Петербурге стали чаще покупать квартиры-студии.

Фото: Piter.tv