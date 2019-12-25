В Петербурге стали чаще покупать квартиры-студии

Эксперты уточнили, что на рынок выходят апартаменты менее десяти "квадратов".

В Петербурге растет спрос на квартиры-студии на вторичном рынке, однако вместе с тем уменьшается объем продаж однокомнатных квартир и отдельных комнат, сообщили в агентстве "Петербургская недвижимость".

Эксперты связывают такие изменения с тем, что на просторное жилье у горожан не хватает денег. Генеральный директор агенства Сергей Дроздов отметил, что квартиры-студии стоят дешевле, чем однокомнатные квартиры и выигрывают на фоне комнат, поскольку нет соседей.

Клиенты находятся в ожидании выгодных условий, рассматривая варианты с маленькой площадью. Ко всему прочему на рынок выходят объекты менее 10 "квадратов".

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