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Поликлинику в Кудрово строят с опережением графика
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Поликлинику в Кудрово строят с опережением графика

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Объект готов на 85%.

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили Piter.tv строительство поликлиники на 600 посещений в смену строят с опережением графика на полгода.

Над возведением поликлиники трудятся около 80 человек, объект готов на 85%. Подрядчик сообщил, что рабочие монтируют электрику, включая оборудование для рентген-помещений, а также системы оповещения, противопожарной защиты и связи. Продолжают устанавливать трубопроводы в кабинетах и помещениях для подключения сантехники, воздуховодов и приборов кондиционирования на кровле здания. На объекте выполняется пуско-наладка лифтов и монтаж подъемников. 

Снаружи обустраивают фундаментальный дренаж, ливневую и хозяйственно-бытовую канализации. Объект практически подключили к теплосетям. К концу октября восстановят газон в местах прокладки инженерных коммуникаций и подключат здание к постоянному теплу. Благодаря этому стройка продолжится зимой, а к весне объект могут ввести в эксплуатацию. 

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали о строительстве детских садов и школ на территории бывшего завода "Самсон".

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, ленобласть, поликлиника, строительство поликлиники
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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