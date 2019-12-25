Спрос на каршеринг в Петербурге вырос почти на 30%

Хотя точные цифры совершаемых поездок пока не разглашаются, многие бренды признают, что пользователи Петербурга входят в группу наиболее активных потребителей каршеринга в стране.

Каршеринговые сервисы Петербурга и Ленинградской области отмечают значительный рост популярности услуг по аренде автомобилей. За январь-май 2025 года количество клиентов увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают операторы крупнейшего парка каршеринга региона — компании "Ситидрайв".

Другие крупные игроки рынка — "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и BelkaCar подтвердили аналогичный тренд, подтвердив существенную положительную динамику по количеству заказов.

Хотя точные цифры совершаемых поездок пока не разглашаются, многие бренды признают, что пользователи Петербурга входят в группу наиболее активных потребителей каршеринга в стране. Регулярно услугами сервисов пользуются более 1 млн жителей города и области.

Отмечается увеличение интереса к долгосрочным тарифам. Так, в "Яндекс.Драйв" спрос на опции аренды на часы и дни повысился на 25%, а в "Делимобиле" аренда автомобилей сроком от суток выросла на 60%.

Причины роста спроса связаны с расширением географии передвижений — теперь автомобили каршеринга можно брать напрокат не только в пределах Петербурга и Ленобласти, но и выезжать в соседнюю Карелию и даже в Москву, при условии возврата транспортного средства в точку первоначального проката.

Важным фактором привлекательности каршеринга остаётся широкий выбор доступного автопарка. Например, "Делимобиль" располагает сетью из более чем 10 тысяч автомобилей, а у BelkaCar в распоряжении более шести тысяч транспортных единиц. Другие компании, такие как "Яндекс.Драйв" и "Ситидрайв", не раскрыли размеры собственных парков.

Рост количества пользователей краткосрочных тарифов отмечался и в праздничные дни. Так, в майские праздники количество запросов на пакеты аренды продолжительностью от двух часов до семи дней выросло более чем на 5% по сравнению с предшествующими буднями, утверждают в "Ситидрайв".

Ранее мы сообщили о том, что спрос на бронирование отелей в Петербурге за год увеличился на 35%.

Фото: Piter.TV