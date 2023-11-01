Спрос на химиков у петербургских компаний вырос на 35%

Специалисты в области химии могут рассчитывать на высокую оплату труда.

В 2024 году спрос на химиков в РФ значительно увеличился, особенно в Москве, Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях. В Петербурге спрос вырос на 35%, а по СЗФО - на 85%, сообщает пресс-служба hh.ru.

Работодатели в Петербурге готовы предложить химикам зарплату в размере 70,2 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году.

Специалисты в области химии могут рассчитывать на высокую оплату труда. Например, главный химик-технолог может получать от 200 тыс. рублей, ведущий инженер-химик - до 248,2 тыс. рублей, а химик-технолог на производстве компонентов взрывчатых веществ - от 345 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на юристов в Ленобласти увеличился на 12%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)