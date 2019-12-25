Спрос на гостиницы в Петербурге в апреле вырос на 40%

Город вошел в топ самых востребованных направлений у туристов.

Жители страны за неполный апрель потратили 83 миллиона рублей на бронирование гостиниц в Петербурге, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба комитета по развитию туризма со ссылкой на банк "ВТБ".

Северная столица заняла устойчивое третье место в топ-10 самых востребованных направлений у путешественников по количеству бронирований в рамках госпрограммы "Туристический кешбэк". Отмечается, что в программе субсидирования участвуют 118 организаций Петербурга.

Поездку в город можно организовать благодаря 526 компаниям, уточняют "Невские новости", среди которых – четыре санатория и десять круизных компаний.

Ранее мы писали, что Северная столица лидирует в рейтинге регионов РФ по качеству жизни.

Фото: Piter.TV