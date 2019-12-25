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Спрос на гостиницы в Петербурге в апреле вырос на 40%
Сегодня, 15:19
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smirenny

Спрос на гостиницы в Петербурге в апреле вырос на 40%

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Город вошел в топ самых востребованных направлений у туристов.

Жители страны за неполный апрель потратили 83 миллиона рублей на бронирование гостиниц в Петербурге, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба комитета по развитию туризма со ссылкой на банк "ВТБ".

Северная столица заняла устойчивое третье место в топ-10 самых востребованных направлений у путешественников по количеству бронирований в рамках госпрограммы "Туристический кешбэк". Отмечается, что в программе субсидирования участвуют 118 организаций Петербурга. 

Поездку в город можно организовать благодаря 526 компаниям, уточняют "Невские новости", среди которых – четыре санатория и десять круизных компаний. 

Ранее мы писали, что Северная столица лидирует в рейтинге регионов РФ по качеству жизни.

Фото: Piter.TV

Теги: отельный бизнес, туристы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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