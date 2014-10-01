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Северная столица лидирует в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Вчера, 22:57
98
smirenny

Северная столица лидирует в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

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Губернатор Петербурга сообщил, что в регионе не остановлена ни одна стройка.

Санкт-Петербург занял первую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам прошедшего 2020 года. Отмечается, что город лидирует по многим критериям, передает Konkurent.ru. 

Губернатор Александр Беглов добавил, что в мегаполисе не остановили ни одну стройку. На одного человека в среднем приходится 26,9 "квадратов", если говорить об общей обеспеченности жильем, что является лучшим результатов по стране. За прошедший год в эксплуатацию ввели почти 3,5 миллионов квадратных метров. Также, по словам главы Петербурга, в городе доступность квартир остается даже в условиях роста цен.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов.

Фото: Pixabay

 

Теги: регион жизни, рейтинг качества жизни
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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