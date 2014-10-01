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В Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов
Вчера, 22:48
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smirenny

В Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

В понедельник, 26 апреля, в программу по приспособлению жилья для инвалидов добавили новые адреса, сообщили в Смольном. 

Губернатор подписал постановление, согласно которому в Петербурге будут проведены дополнительные мероприятия в домах, в которых проживают маломобильные горожане. В список внесли 17 домов в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.

Работы запланированы на текущий и будущий годы. Отмечается, что будут обустроены квартиры государственного и частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также общедомовое имущество. 

Решение по каждому дому принимает региональная комиссия.

Ранее мы писали, что в Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев в парке Сахарова.

Фото: Piter.TV

Теги: приспособление для жилья
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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