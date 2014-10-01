В Петербурге 17 домов приспособят для инвалидов

Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

В понедельник, 26 апреля, в программу по приспособлению жилья для инвалидов добавили новые адреса, сообщили в Смольном.

Губернатор подписал постановление, согласно которому в Петербурге будут проведены дополнительные мероприятия в домах, в которых проживают маломобильные горожане. В список внесли 17 домов в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.

Работы запланированы на текущий и будущий годы. Отмечается, что будут обустроены квартиры государственного и частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также общедомовое имущество.

Решение по каждому дому принимает региональная комиссия.

Ранее мы писали, что в Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев в парке Сахарова.

Фото: Piter.TV