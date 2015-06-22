Под Петербургом спрос на горнолыжные курорты вырос в 1,5 раза

Спрос есть даже на гостиницы, где необходимо предъявлять QR-код.

В Петербурге спали морозы, при этом продолжаются снегопады. За первые недели декабря спрос на горнолыжные курорты под Петербургом вырос в 1,5 раза. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По словам гендиректора одного из курортов, наплыва отдыхающих пока что нет, но "начало сезона задалось". Спрос есть даже на гостиницы, где необходимо предъявлять QR-код.

В первые выходные декабря на горнолыжном курорте "Красное озеро" открыли один склон и подъёмник, которые пользовались высоким спросом. А в "Туутари парке" рассказали, что у них не было большого количества посетителей из-за большого мороза.

Провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон.

Фото: pexels