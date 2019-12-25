За месяц спрос на фельдшеров в Петербурге вырос почти на 80%

С января для представителей этой профессии в городе размещено более 17 тыс. подобных вакансий.

С января 2022 года В Северной столице было размещено 17 тыс. вакансий для фельдшеров, свыше 2,5 тыс. из которых пришлось на ноябрь. За месяц спрос на представителей этой профессии в городе вырос на 78%. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter Северо-Запад.

Тенденция на популярность фельдшеров намечается по всей стране. В целом их востребованность в РФ выросла на 62%.

Около половины вакансий фельдшеров размещают государственные учреждения. Всего фельдшерам предлагают зарплаты до 38 тыс. рублей, а в регионах Северо-Западного федерального округа доход достигает 45 тысяч.

Ранее мы сообщили о том, что для жителей Ленобласти открыто более 46 тыс. востребованных вакансий.

Фото: Piter.TV