Спрос на элитные коттеджи резко упал в Петербурге и области

Как отмечают эксперты, к снижению спроса привели геополитические риски, нестабильность курса рубля и введённые санкции. Также уменьшилось число потенциальных покупателей из регионов.

Более чем в два раза сократилось количество сделок по покупке премиального малоэтажного загородного жилья в Петербурге и Ленобласти по итогам трех кварталов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 21 октября пишет "Коммерсант-Спб".

Как отмечают эксперты, к снижению спроса привели геополитические риски, нестабильность курса рубля и введённые санкции. Также уменьшилось число потенциальных покупателей из регионов.

Средняя стоимость коттеджей под Петербургом выше, чем в Москве. Стоимость жилья определяется в том числе расположением в престижных местах, у воды. Количество предложений премиального жилья в городе и Ленобласти практически не изменилось.

За год средняя стоимость элитного жилья в Петербурге на первичном рынке в связи с увеличением себестоимости строительства выросла за год на 36% до 89,6 млн рублей, согласно результатам первого полугодия. Средняя стоимость коттеджа в классе В выросла на 3% до 27,1 млн рублей.

Ранее в Ленинградской области благоустроена набережная реки Вьюн. Реализация масштабного проекта проводилась в два этапа: в 2021 и 2022 году.

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