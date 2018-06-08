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Спрос на дорогие квартиры в "первичках" Петербурга снизился на 10%
Сегодня, 11:00
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smirenny

Спрос на дорогие квартиры в "первичках" Петербурга снизился на 10%

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В первые три месяца

Консалтинговая компания Colliers поделилась итогами первого квартала 2021 года в Петербурге. Согласно данным, объем спроса на первичном рынке жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца реализовали 97 тысяч квадратных метров (1660 квартир). Стоимость одного квадратного метра в указанных сегментов за год выросла на 22% и 29% соответственно. 

Директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей отметила, что падение спроса было ожидаемым. К примеру, во втором полугодии 2020 года спрос поддерживался привлекательными ипотечными ставками.

Ранее мы писали, что банкир рассказал о трех табу при выдаче ипотеки.

Фото: Piter.tv

Теги: первичное жилье, элитное жилье
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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