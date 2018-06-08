Спрос на дорогие квартиры в "первичках" Петербурга снизился на 10%

В первые три месяца

Консалтинговая компания Colliers поделилась итогами первого квартала 2021 года в Петербурге. Согласно данным, объем спроса на первичном рынке жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца реализовали 97 тысяч квадратных метров (1660 квартир). Стоимость одного квадратного метра в указанных сегментов за год выросла на 22% и 29% соответственно.

Директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей отметила, что падение спроса было ожидаемым. К примеру, во втором полугодии 2020 года спрос поддерживался привлекательными ипотечными ставками.

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Фото: Piter.tv