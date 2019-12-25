Банкир рассказал о трех табу при выдаче ипотеки

Совладелец Совкомбанка в первую очередь призывает не выдавать ипотеку по плавающим ставкам.

Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский неодобрительно высказался об ипотеке по плавающим ставкам. Об этом банкир рассказал в интервью РБК. Он отметил, что кредиты с плавающими ставками и растущими платежами негативно сказались на усилении ипотечного кризиса 2008 года в США.

Хотимский сказал, что есть "три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами".

Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков Сергей Хотимский, совладелец Совкомбанка

В марте Банк России сообщил, что участники рынка планируют активнее предлагать клиентам ипотечные кредиты с переменной ставкой. Выдача такого рода кредитов сейчас не ограничена, но большая часть ипотек выдается по фиксированным ставкам. Президент России поручил ЦБ до 15 июля отредактировать правила кредитования по плавающим ставкам. Регулятор разработал шесть вариантов ограничения, в том числе и запрет на выдачу таких кредитов.

Ранее мы сообщали, что треть россиян отказываются от уже одобренной ипотеки

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