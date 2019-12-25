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Спрос на аренду загородных домов в Петербурге вырос вдвое
Сегодня, 18:17
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smirenny

Спрос на аренду загородных домов в Петербурге вырос вдвое

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Сезон дачной аренды открылся раньше на полтора месяца.

В связи с паникой вокруг пандемии, петербуржцы решили уехать подальше от города и подышать свежим воздухом: спрос на аренду загородной недвижимости вырос вдвое. Об этом рассказала "Фонтанка".

Дачный сезон открылся раньше не только из-за коронавируса, но и теплой зимы. Сообщается, что пока арендодатели не начали завышать цены, однако, конечно, есть и переоцененные предложения. Генеральный директор Knight Frank Санкт-Петербург Николай Пашков поделился, что рынок в Ленобласти развит слабо, хороших предложений мало и все они дорогие. Также отмечается, что люди снимают дома на более длительный срок, а не только на лето. Если ситуация с коронавирусом изменится, то выездной туризм сможет выгнать петербуржцев из своих убежищ. 

Ранее мы писали, что в шести больницах приостановили плановую госпитализацию по разным профилям.

Фото: pixabay

Теги: аренда загородной недвижимости, дача, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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