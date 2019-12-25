В шести больницах приостановили плановую госпитализацию по разным профилям

В основном закрыли направления гинекологии и урологии.

Шесть городских больниц приостановили плановую госпитализацию, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Так, в Покровской больнице закрыли направления травматологию и ортопедию; в больнице Святой преподобной мученицы Елизаветы — терапию, хирургию, гинекологию, урологию, травматологию и ортопедию; в многопрофильной больнице №2 и Больнице святителя Луки приостановили госпитализацию по профилю урология; в больнице №9 приостановлена госпитализация в отделение гинекологии, а в больнице №14 — хирургия на койки "гнойные хирургические".

Также в больницах запретили вход для посетителей и родственников больных для особого распоряжения.

Ранее мы писали, что из Боткина выписали 60 человек за сутки.

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