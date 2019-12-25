Спрос на апартаменты постепенно восстанавливается в Петербурге

За полгода в городе было введено в эксплуатацию 6 новых апартаментов, общая площадь которых превысила 50 тыс. кв.м.

В период с января по июнь 2023 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 6 новых апартаментов, общая площадь которых превысила 50 тыс. кв.м. Таким образом, спрос на объекты в городе стал постепенно восстанавливаться. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию компании Nikoliers.

Отметим, что 50% площадей пришлось на AVENUE APART PULKOVO на Московском шоссе. К 2026 году планируется возвести там 4 корпуса апарт—отеля практически на 1 тыс. номеров.

В общей сложности продажи апартаментов за полгода составили 614 лотов: это ниже показателей 2022-ого на 65%. При этом наметились признаки восстановления спроса, так как показатели II квартала 2023 года превысили аналогичный период прошлого года почти на 20%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе хотят построить бизнес-центр на месте пустыря.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)