МВД предлагает закрепить право на регистрацию в апартаментах

Полиция призывает устранить правовой пробел в федеральном законодательстве России.

Российские правоохранительные органы предлагают на законодательном уровне закрепить право человека на временную регистрацию в апартаментах при условии, что это место фактически используется для проживания. Соответствующий проект подготовили специалисты из МВД. В пояснительной записке говорится о том, что в настоящее время на территории страны распространено проживание граждан в находящихся в их собственности нежилых помещениях - апартаментах. Однако закон не предусматривает регистрация по месту пребывания в таких местах размещения. Запрет на оформление регистрации признан неконституционным в случае, если помещение соответствует требованиям для проживания.

В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие "место пребывания" в законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. пояснительная записка от МВД

Конституционный суд России от 3 февраля разрешил населению страны регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания (апартаментах). В инстанции уточнили, что распространенная практика долгосрочного проживания граждан в подобных нежилых помещениях создает в стране правовой пробел. А отсутствие возможности регистрации, при том что проживание там не запрещено, необоснованно сказывается на ограничении права людей по свободному выбору места пребывания и права собственности. В результате владельцы такой недвижимости не могут в полной мере использовать имущество для личных или семейных нужд.

Просроченная задолженность по ипотеке выросла почти до 10 млрд рублей.

Фото: Piter.tv