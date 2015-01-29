В Петроградском районе хотят построить бизнес-центр на месте пустыря

Комиссия по внесению изменений в генеральный план отклонила запрос в связи с несоответствием критериям оценки.

Компания ООО "Петро мир" запросила изменение зонирования 3-ёх участков площадью 1,7 га на Аптекарском проспекте в Петроградском районе Северной столицы. Как пишет "Деловой Петербург", территорию намерены использовать для строительства бизнес-центра.

Отметим, что до этого на пустыре располагался стадион "Зенит". Изменения в генеральном плане предполагают обозначить землю, как предназначенную для городских лесов, что противоречит планам "Петро мира".

В итоге комиссия по внесению изменений в генеральный план отклонила запрос в связи с несоответствием критериям оценки. Должность основного учредителя ООО "Петро мир" занимал миллиардер Михаил Мирилашвили, но в 2023-ем году он передал свои доли в пользу владельца ТЦ "Пик", "Адмирал" и "Озерки" Сергея Медведева.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга отказали РПЦ в строительстве нескольких десятков церквей.

Фото: Piter.TV