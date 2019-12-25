Спрос на IT-специалистов без опыта растет в Петербурге

Кроме того, в Северной столице число стажировок для IT-специалистов увеличилось на 26% по сравнению с июнем прошлого года.

В июне текущего года работодатели в Петербурге создали более девяти тыс. новых вакансий для IT-специалистов без опыта, что на 76% больше, чем в тот же месяц в 2023 году, согласно информации от пресс-службы сервиса hh.ru.

Кроме того, в Северной столице число стажировок для IT-специалистов увеличилось на 26% по сравнению с июнем прошлого года. Аналитики сервиса отмечают, что компании становятся более гибкими в подборе персонала, что связано с растущим дефицитом кадров в IT-сфере.

В июне спрос на специалистов в IT-сфере в Санкт-Петербурге вырос на 7% по сравнению с июнем прошлого года. Однако соискатели разместили и обновили на 10% больше резюме. Компании также увеличили среднюю предлагаемую зарплату на 25,3 тысячи рублей до 99 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возник кадровый дефицит водителей.

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