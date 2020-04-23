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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

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В столице он может наступить во время майских праздников, по регионам - еще позже.

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков. Специалист ожидает, что пик заболеваемости COVID-19 в столице наступит во время майских праздников. 

Медик отметил, что в регионах России пика инфицирования коронавируса следует ждать на несколько недель позже. Предположительно, этот период придется на конец мая. Ситуация связана с тем, что в столице эпидемия началась раньше, чем в других российских городах. Согласно прогнозам инфекциониста, завершение эпидемии стоит ждать ближе к концу лета.

Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом в истории ФРГ.

Видео: kremlin.ru

Теги: инфекционист, москва, пик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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