В столице он может наступить во время майских праздников, по регионам - еще позже.

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков. Специалист ожидает, что пик заболеваемости COVID-19 в столице наступит во время майских праздников.

Медик отметил, что в регионах России пика инфицирования коронавируса следует ждать на несколько недель позже. Предположительно, этот период придется на конец мая. Ситуация связана с тем, что в столице эпидемия началась раньше, чем в других российских городах. Согласно прогнозам инфекциониста, завершение эпидемии стоит ждать ближе к концу лета.

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Видео: kremlin.ru