  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:20
57
Rybka123
Код вставки плеера

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

0 0

В РФ зарегистрировано не менее 57 999 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах.

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на прогнозы отечественных специалистов, передает CNBC.

В интервью с журналистами канала представитель Кремля сказал, что ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших. Он же добавил, что цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения. В середине мая в России ожидают постепенное снижение числа инфицированных.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. 

На данный момент в РФ зарегистрировано не менее 57 999 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Медики зарегистрировали 513 летальных случаев. От инфекции вылечились 4420 пациентов.

Видео: kremlin.ru

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии