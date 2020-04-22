Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

В РФ зарегистрировано не менее 57 999 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах.

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на прогнозы отечественных специалистов, передает CNBC.

В интервью с журналистами канала представитель Кремля сказал, что ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших. Он же добавил, что цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения. В середине мая в России ожидают постепенное снижение числа инфицированных.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.

На данный момент в РФ зарегистрировано не менее 57 999 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Медики зарегистрировали 513 летальных случаев. От инфекции вылечились 4420 пациентов.

Видео: kremlin.ru