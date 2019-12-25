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Стали известны самые прослушиваемые исполнители в Spotify
Сегодня, 19:31
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Стали известны самые прослушиваемые исполнители в Spotify

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Популярнее всего в России оказался русский рэп.

Spotify подвел музыкальные итоги 2021 года. Самым прослушиваемым исполнителем в мире стал певец Bad Bunny, а в России — MORGENSHTERN.

Также в пятерку самых прослушиваемых мировых артистов попали Taylor Swift, BTS, Drake и Justin Bieber. Olivia Rodrigo с ее песней "Drivers license" и песней "SOUR" заняла первое место в двух топах.

Слушателям из России полюбились Скриптонит, kizaru, Miyagi & Andy Panda, Big Baby Tape. В лидерах по жанрам оказался русский рэп и песня "Cristal & МОЁТ" Моргенштерна.

Ранее Spotify назвал российских музыкантов, которых чаще всего слушают за рубежом.

Фото: Pexels 

Теги: spotify, музыка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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