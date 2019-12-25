Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на ученых из университета Иоганна Гутенберга. Исследования показали, что такая способность существует у 90% взрослого населения, хотя несколько тысяч лет назад ей обладал только каждый восьмой житель планеты.
Специалисты исследовали останки солдат, погибших в бронзовом веке (в 1200 году до нашей эры). Именно мутация, связанная с переносимостью лактозы, привела к формированию в организме человека лактазы. Этот фермент расщепляет лактозу. Мутация быстро распространилась благодаря естественному отбору.
Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у людей, устойчивых к лактозе, было больше детей или, наоборот, у этих детей были лучшие шансы на выживание, чем у тех, у кого не было этой особенности
Даниэль Вегман, профессор Фрибургского университета в Швейцарии
У грудного молока нашли еще один полезный эффект.
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