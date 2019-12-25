Ученые обнаружили это при изучении человеческих останков из бронзового века.

Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на ученых из университета Иоганна Гутенберга. Исследования показали, что такая способность существует у 90% взрослого населения, хотя несколько тысяч лет назад ей обладал только каждый восьмой житель планеты.

Специалисты исследовали останки солдат, погибших в бронзовом веке (в 1200 году до нашей эры). Именно мутация, связанная с переносимостью лактозы, привела к формированию в организме человека лактазы. Этот фермент расщепляет лактозу. Мутация быстро распространилась благодаря естественному отбору.

Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у людей, устойчивых к лактозе, было больше детей или, наоборот, у этих детей были лучшие шансы на выживание, чем у тех, у кого не было этой особенности Даниэль Вегман, профессор Фрибургского университета в Швейцарии

У грудного молока нашли еще один полезный эффект.