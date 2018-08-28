Бактерии и антела в продукте защищают организм новорожденного от кишечных инфекций.

У грудного молока нашли еще один полезный эффект. Российские биологи в работе для Journal of Dairy Science заявили, что в продукте содержатся антитела, которые могут расщеплять короткие молекулы РНК. Это позитивно влияет на иммунную систему кишечника новорожденного.

Все считают, что грудное молоко – это просто биологическая жидкость, состоящая из воды, сахара, витаминов и белка. На самом деле оно включает в себя огромное количество белков, выполняющих различные функции, и поэтому очень сильно отличается от молочных смесей Сергей Седых, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Ученые установили, что дети, которых кормят грудным молоком болеют кишечными инфекциями меньше, чем те, кого кормят искусственными смесями. Этот эффект сохраняется и во взрослом возрасте благодаря формированию микрофлоры кишечника. Она создается за счет бактерий и антител, которые содержатся в грудном молоке. Антитела в молоке выводят патогены из организма наружу.

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