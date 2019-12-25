Стало известно, какие продукты петербуржцы часто забывают купить в магазине

Забытые товары доезжают до горожан силами служб доставки.

Стало известно, какие продукты петербуржцы чаще всего забывают купить в продуктовом магазине. Сервис доставки еды "Самокат" выяснил, что среди самых забываемых товаров в Петербурге оказались вода, молоко, хлеб, печенье и газировка.

Данные вывели на основе 200 тысяч заказов пользователей сервиса за последний месяц. Чаще всего в небольших поздних заказах оказывалось молоко, про которое, вероятно, вспоминали при мысли об утреннем кофе, вода и хлеб. Столь же часто горожане просили привезти сладкие мучные изделия – круассаны и печенье. В списке забытых продуктах оказываются также яйца, лук и картошка, а ближе к ночи становятся популярнее семечки и сладкие газированные напитки.

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